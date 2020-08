Drsný a ještě drsnější. Skončený nominanční sjezd demokratů a končící zasedání republikánů ukazují, že USA čeká v příštích více než dvou měsících jedna z nejvypjatějších prezidentských kampaní novodobé historie.

Pokud Joe Biden a další demokraté nenechali na Trumpovi niť suchou, vrací jim to republikáni v ještě drsnější podobě. Prim hraje Trump, který má projev každý den. Projev na jeho podporu pronesla i manželka Melanie. „V mém manželovi máte prezidenta, který nepřestane bojovat za vás ani vaše rodiny. Vidím, jak tvrdě ve dne v noci pracuje… Popravdě, když mu řeknete, že něco nejde, prostě začne pracovat ještě víc,“ uvedla.

Sám Trump varoval Američany, že pokud volby prohraje, dostanou se USA pod nadvládu Pekingu. „Nechtějí zbraně. Nechtějí ropu a plyn. Nechtějí Boha,“ uvedl Trump. o demokratech. „Váš americký sen bude mrtev… Bude nás vlastnit Čína,“ prohlásil prezident, který Peking v posledních týdnech označil za hlavní hrozbu pro Západ.

Ekonomice pomohl

Vedle tvrdých útoků proti svým soupeřům může Trump svým voličům předvést, že splnil celou řadu svých slibů, a to především v ekonomice. Jak uvádí agentura AP, snížil výrazně daně, omezil regulaci ekonomiky, a to i zmenšením ochrany životního prostředí. Do amerického soudnictví prosadil mnoho mladých konzervativních soudců.

Přestože Trump v průzkumech asi o 9 % za Bidenem zaostává, v ekonomice mu Američané dávají přednost.