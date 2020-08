Úřady států Texas a Louisiana v obavách z řádění hurikánu nařídily evakuaci pobřeží. Příkaz se týká více než 385 tisíc obyvatel texaských měst Beaumont, Galveston a Port Arthur. Ještě více lidí pak musí opustit své domovy v Louisianě, kde by podle předpovědí mohly udeřit bleskové povodně. Voda přitom může vystoupat o více než tři metry, což by znamenalo naprosté zmizení některých měst pod hladinou.

Meteorologové předpokládají, že hurikán zasáhne pobřeží o délce více než 724 kilometrů. „Voda v zálivu je dostatečně teplá, aby napomohla vzniku hurikánu třetí nebo vyšší kategorie,“ uvedl Rappaport.

Úřady pro evakuované obyvatele přichystaly nouzové přístřešky. Kvůli obavám z šíření koronavirové nákazy si mohou s sebou přinést pouze jedno zavazadlo a povinně musí nosit ochranu obličeje. „Pokud se rozhodnete zůstat ve svých domovech, pak zůstanete bez pomoci,“ varoval starosta města Port Arthur Thurman Bartie.

Laura is now a hurricane and is expected to strengthen to a major, Category 3 or higher storm before it makes US landfall https://t.co/3J52twodHK pic.twitter.com/lQUaQCVydr