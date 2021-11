Jelen do kostela přeskočil oknem. „Nezdálo se, že by byl postřelen, je trochu krvácel, zřejmě se zranil o rozbité sklo při skoku přes okno," píše americká stanice CBS.

Nezvyklého návštěvníka si okamžitě všimli místní pastoři Amanda a Luke Eichlerovi a Justin Wickey. „Nejdříve postavili v chodbě improvizovanou barikádu, aby před zvířetem ochránili zbytek kostela. V jedné chvíli však jelen po schodech vyběhl na balkon," zmiňuje stanice CBS.

BUCK IN THE BALCONY: Michigan church pastors surprised by deer’s morning visit. The buck eventually left the building, and no injuries were reported. https://t.co/LjavLMq5lJ pic.twitter.com/ZW5NmEyhAo