Na přelomu 80. a 90. let minulého století patřil Bill Suff k nejoblíbenějším místním figurkám městečka Riverside. V místním obchodu John’s Service Center na hlavní třídě tohoto kalifornského letoviska po tři roky zvedal telefony, třídil poštu, pomáhal zákazníkům a nikdy neodmítl, pokud ho některý ze sousedů požádal, aby mu večer pohlídal děti.

Devatenáct umučených žen

"Zdál se být v pohodě - vždycky nám všem vnoučatům koupil kolu," citovaly v roce 1992 noviny Los Angeles Times výpověď Erica Snydera, tehdy sedmnáctiletého vnuka majitelů obchodu.

Jedenačtyřicetiletý William Lester Suff, ten milý chlapík, který měl pro každého úsměv a dobré slovo, byl v tom roce krátce předtím obviněn ze dvou brutálních vražd a policie ho spojovala se zmizením dalších nejméně 19 žen, většinou prostitutek a narkomanek, jejichž těla nacházela porůznu zahrabaná po celé polovenkovské oblasti kolem jezera Elsinore.

Všechny oběti byly ubodány nebo velmi surově uškrceny a tři těla pachatel navíc po smrti zohavil - odřezal jim prsa. V době, kdy policie Suffa konečně zatkla, zabíjel s frekvencí jedna vražda měsíčně.

Pro místní sousedy to byl šok, Suff patřil v městečku mezi lidi, kterým se plně důvěřovalo. Podle soudem vyžádaného psychologického posudku to však byl manipulativní a vychytralý člověk s mimořádně zlovolnou osobností. Nebyl bez inteligence, ale trpěl chorobnou výbušností a měl hlubokou potřebu ovládat ženy - což jsou rysy běžné u sériových vrahů.

"Tito lidé jsou rádi, když mají své vztahy pod přísnou kontrolou. Umí být velmi laskaví, věrní, něžní i velkorysí, pokud z toho něco mají," uvedl tehdy James Alan Fox, děkan trestního práva Northeasternské univerzity v Bostonu, který studoval chování řady vrahů.

A sousedé z Riverside nevěděli ještě jednu věc - že jejich kamarád Bill má za sebou temnou minulost z Texasu a že si už jednou v životě ve vězení dost dlouho poseděl - za vraždu novorozené dcery.

Začalo to v roce 1973

William Lester Suff se narodil před 70 lety, dne 20. srpna 1950, coby Bill Lee Suff. Jeho rodina žila bez matky, spolu s jeho sourozenci jej vychovával pouze otec. Vyrostl v hezkého mladíka, za nímž se otáčelo poměrně dost děvčat. Když mu bylo osmnáct, všimla si ho při jednom fotbalovém zápasu v Pasadeně patnáctiletá dívka Teryl Rose Bowlová, které se okamžitě zalíbil.

"Slušelo mu to a měl milý úsměv," popsala jej o mnoho let později v televizním dokumentu, který se věnoval Suffovu vražednému řádění. Mladík byl zpočátku poměrně plachý, přesto si s ním ale vyměnila telefon a postupně se do sebe začali zamilovávat.

Jejich vztah vydržel i přes roční základní vojenskou službu, kterou si Suff odbyl v Texasu. Hodně si psali, po mladíkově návratu z armády se znovu sešli a 13. prosince 1969 se vzali, přestože Teryl bylo teprve šestnáct. V roce 1972 se jim narodil syn William a o rok později dcera Dijianet. Ta však přežila pouhé dva měsíce.

Pozdější vyšetřování ukázalo, že dvouměsíční holčičku zbil někdo tak hrozně, až jí způsobil perforaci jater, takže zemřela na vnitřní vykrvácení. Policie obvinila z její vraždy Suffa i jeho manželku a prvoinstanční soud je v roce 1974 oba odsoudil na 70 let do vězení. Odvolací soud však jeho verdikt zvrátil. Teryl byla pro nedostatek důkazů, že by se na bití podílela, propuštěna v lednu 1976 na svobodu, Suff byl nakonec odsouzen na deset let, protože se mu nepodařilo prokázat vražedný úmysl.

"Myslím, že by měl hnít v pekle. Vlastně mi zničil život, když jsem byla sama ještě dítě," řekla jeho první žena později v jednom rozhovoru pod podmínkou, že nebude zveřejněna její nová identita, pod níž po propuštění z vězení začala žít.

"Řekla jsem mu, že radši skončím na ulici"

Policisty pátrající po motivech pozdějšího Suffova řádění Teryl v roce 1992 znovu vyslechli a zaujala je zejména jedna pasáž z její výpovědi - popis incidentu, při němž svému muži pohrozila, že se radši stane prostitutkou, než aby byla s ním.

"Řekla jsem mu, že jsem žena, že nejsem jeho majetek. Že přežiju, i kdybych měla skončit na ulici a prodávat se. Vzápětí se mnou vztekle mrštil přes celý pokoj."

Zrodila se právě tady Suffova pozdější nenávist k prostitutkám? Vyšetřovatelé začali pátrat dál.

Ukázalo se, že Suff nesl rozchod s Teryl velice těžce. Když se dozvěděl, že bude propuštěna, že se chce rozvést a že on sám ztratí jakýkoli nárok na syna Williama, označil to v několika dopisech za nejtvrdší ránu, jakou kdy v životě dostal.

"Rozvod je druhé nejhorší slovo v kterémkoli lidském jazyce! To první je sbohem!" napsal mimo jiné.

Ve vězení strávil deset let, v roce 1984 byl propuštěn. U tehdejší spolubydlící Teryl nechal své bývalé ženě výhružný vzkaz. "Řekl, že ví, kde jsem, ví, jak mě dostat, a že mě dostane," tlumočila ho později. Když se v roce 1992 dozvěděla o vraždách v Riverside, měla pro ně jediné vysvětlení: "Chtěl zabít mě, a když nemohl, tak vraždil jiné."

K podobnému závěru došel i Suffův mladší bratr Kenneth: "Myslím, že jestli za tím něco bylo, tak to bylo to, co se stalo mezi ním a Teryl, když žili v Texasu," uvedl.

Milý strejda Bill

V Riverside, kam se Suff po svém propuštění z vězení přistěhoval, však jeho minulost nikdo neznal. Nic o ní zřejmě nevěděla ani jeho druhá žena Cheryl Lewis, s níž se seznámil až v době, kdy se přistěhoval k jezeru Elsinore. Cheryl v té době nebylo ani dvacet a u jezera žila od narození.

"Pro všechny to byl vážně šok," řekla reportérům Los Angeles Times Donnella Shearerová, která po čtyři roky pracovala vedle Suffa v nákupním oddělení riversidského obchodu, v němž byl od října 1986 zaměstnán jako prodavač. "Nikdy jsem ho neviděla, že by měl špatnou náladu. Vždycky to byl opravdu fajn chlap. Vždycky každému pomáhal."

Po několik let ukazoval Suff svému okolí jen svou přívětivější tvář. Tvář přátelského muže se smyslem pro rodinu, nekuřáka s velmi střídmým přístupem k alkoholu a jednoznačného odpůrce užívání drog. Také trochu introvertního milovníka Star Treku a fandy do počítačů. Jedna žena na něj vzpomínala jako na takového "až moc slušňáka, co se chce hned ženit a už po dvou schůzkách stojí o seznámení s vaší matkou".

Suff hodně žil i pro komunitu. Rád se účastnil společných grilovaček a byl nadšeným organizátorem místních automobilových srazů.

"Často mi hlídal holčičku, když byla ještě malá. Měla ho ráda. Lezla mu po klíně a říkala mu strejda Bill," vzpomínal Richard Johnson, Suffův bývalý soused u jezera Elsinore.

Děti hlídal Suff vícero známým, dělal to rád. Podle nejmenovaného zdroje, který citovali reportéři Los Angeles Times, hlídal děti i jedné z žen, které později zavraždil.

Objevují se mraky

Postupně se však začala vynořovat i svědectví, vypovídající o tom, že v chování oblíbeného souseda bylo přece jen něco podivného - občas se v noci někam záhadně vytrácel a vracel, v jeho dodávce byla z nějakého důvodu služební čepice příslušníka kalifornské dálniční hlídky a policejní pouta a tu a tam trochu záhadně mluvil, což některé lidi trochu znepokojovalo.

"Něco mi na něm nesedělo, radši jsem se od něj držela dál," uvedla Jackie Youngová, manažerka bytových komplexů u jezera Elsinore, kde Suff bydlel od roku 1984 do roku 1990.

Podle dalších názorů byl Suff extrémně rezervovaný a své názory si obvykle nechával pro sebe - přesto se však občas neuhlídal a byl schopný vztekle vybuchnout. Jeden jeho bývalý spolubydlící popsal takovou situaci, k níž došlo poté, co se Suffova druhá žena výrazněji namalovala.

"Opravdu šílel. Řval na ni: Umej to! Vypadáš jako prostitutka!"

Vztah se Cheryl, navenek idylický, se zřejmě začal odvíjet podle podobného scénáře, jako vrahovo první manželství v Texasu. S dívkou se seznámil v obchodě, kde pracoval. Cheryl byla ještě hodně mladá a starší vstřícný a přívětivý muž ji snadno okouzlil. Po pár schůzkách se vzali a narodila se jim dcera Bridgette Ann. Ta se - opět - ještě v kojeneckém věku dostala do péče lékařů s poškozením mozku a dalšími zraněními, způsobenými zjevně bitím. Oba manželé byli vyšetřováni, ale policie je nakonec pro nedostatek důkazů neobvinila. Suff však zůstal hlavním podezřelým.

Dopadený díky noži od krve

Nebylo to však jen domácí násilí, co bylo na muži nebezpečné. Podle pozdějšího vyšetřování Suff v období od 12. června 1989 do 23. prosince 1991 znásilnil, mučil a následně uškrtil nebo ubodal nejméně dvanáct žen. Všechny zabil v okolí městečka, což mu později vyneslo chmurně znějící přezdívky "Řezník z Riverside" nebo "Zabiják od jezera Elsinore".

Jeho řádění skončilo náhodou. Dne 9. ledna 1992 zastavila jeho vůz rutinní silniční hlídka. Banální kontrola dokladů se změnila v okamžiku, kdy si policista všiml ve voze nože se zakrvácenou čepelí a několika svršků, které k řidiči úplně nepasovaly. Suff byl zatčen a policie se na něj detailně zaměřila. Brzy měla jasno: tajemný vrah, který dva roky děsil všechny osamělé ženy v okolí, je konečně dopaden.

Po Suffově zatčení a obvinění ho opustila i jeho druhá žena, což nesl opět velmi špatně a označoval to za zradu. Brzy však musel čelit mnohem vážnějším problémům. Policie ho vinila celkem z 22 vražd i z napadení jeho druhé dcery, ne všechny činy se jí však podařilo prokázat. Odsouzen byl proto nakonec "jen" pro 12 vražd a jeden pokus o vraždu.

Porota svůj verdikt "vinen" vynesla 17. srpna 1995 po poradě trvající pouhých deset minut. Dne 26. října téhož roku pak výrok poroty stvrdil i soudní tribunál, který odsoudil mnohonásobného vraha a špatného manžela i otce k trestu smrti. Suffovo odvolání zamítl v roce 2014 kalifornský nejvyšší soud. Muž zatím zůstává v cele smrti ve státní věznici San Quentin.