/FOTO, VIDEO/ Nadcházejí advent a vánoční čas budou i letos v Kladně plné překvapení a novinek. Nebude chybět vánoční vesnička, sváteční vláček nebo už tradiční kluziště na náměstí před radnicí.

Kladenské Vánoce zahájil charitativní koncet vokálního uskupení 4TET | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

O první adventní neděli neděli 3. prosince se mohou návštěvníci kladenského náměstí Starosty Pavla těšit na zahájení Kladenských Vánoc včetně slavnostního rozsvícení pohádkového vánočního stromu splněných přání a oblíbené vánoční vesničky.

Letošní trhy nabídnou širokou nabídku, lidé tam nakoupí nejen jmelí a vánoční dekorace, ale spoustu dalších věcí včetně dárků.

„Součástí vánoční vesničky bude opět i kluziště, živý betlém se zvířátky, vánoční truhla, jejíž výtěžek poputuje dětem z dětských domovů z Kladna a okolí, pódium, na kterém se představí zajímaví umělci, a chybět nebude ani oblíbený vánoční vláček,“ potvrdila Kateřina Přibylová z tiskového odboru kladenské radnice a připomněla, že tradičně se před rozsvícením stromu odehraje koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se představí Štefan Margita.

Kluziště na náměstí Starosty Pavla bude v den rozsvícení vánočního stromu v provozu od 18 hodin, dále každý den pro veřejnost od 13 do 20 hodin. Brusle si přitom lze vypůjčit za padesátikorunu přímo na místě kluziště.

Stánky budou v provozu od 11 do 20 hodin. Vánoční vláček na kolech bude jezdit pro veřejnost od 16 do 20 hodin, jízdenka bude stát 20 korun, děti do pěti let se vozí zdarma.

V sousedním Slaném na sobotu 2. prosince plánují Slavnosti světla, při kterých se tradičně rozsvítí vánoční strom i sváteční výzdoba města. Od 14 hodin bude otevřeno adventní tržiště s občerstvením, slavnost začne o dvě hodiny později.

Jak potvrdil Jakub Hložek z odboru kultury města, děti i dospělí se ve Slaném o adventu mají na co těšit. Čekají je dva velké adventní koncerty na náměstí, v pátek 8. a 15. prosince, nebo pohádka pro děti Klidné Vánoce v podání Divadla Damdam.

Co se týká venkovního kluziště, která bylo ještě v době covidové na ploché dráze, s tou se letos nepočítá.