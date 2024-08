Milovníci celebrit a lovci podpisů. Tak lze dvěma větami vyjádřit jejich společnou životní vášeň a hobby zároveň. Někdo pase po tom, aby jeho stěny pokrývaly obrazy slavných malířů. Podolští jsou nejšťastnější, když si po bytě mohou vystavit podobenky svých idolů. Na stěnách v jejich rodinném domě se díky tomu vyjímají fotografie s miláčkem Alainem Delonem, Jeanem-Paulem Belmondem a plejádou dalších.

„S Alainem Delonem jsme se potkali v létě v roce 2004. Můj manžel, učitel, mu napsal před tím dopis, že bychom se s ním rádi setkali a zda je to možné. Alain Delon naší prosbě vyhověl. Jeho sekretářka odepsala, že herec je ochoten se s námi sejít v době, kdy bude natáčet hru v divadle Roberta Hosseina (herec známý zejména svou rolí Joffreye de Peyraca v sérii filmů o Angelice). Jak přislíbili, tak se stalo,“ vzpomíná Alena Podolská.

close info Zdroj: se souhlasem Aleny Podolské zoom_in Alena s Honzou jsou lovci celebrit a podpisů. Pro své idoly neváhají obětovat i dovolenou. Setkání s Alainem Delonem v roce 2004.

„Alain Delon byl velice příjemný. Byl rád, že někdo z České republiky má enormní zájem se s ním potkat a vzít si na to dovolenou. I proto souhlasil se schůzkou. Strávili jsme s ním a mým mužem Honzou zhruba dvacet minut, které si budu pamatovat do konce života. Škoda, že už Alain není mezi námi. Byl to úžasný člověk,“ uzavřela Alena Podolská.