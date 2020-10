Jak sdělila Kladenskému deníku mluvčí ONK Hana Plačková, ambulance rehabilitace jsou v současné době přestěhovány do náhradních prostor, kde jsou přednostně ošetřovány úrazy a akutní obrny.

Ambulance rehabilitace jsou do odvolání přesunuty do náhradních prostorů. Počet procedur u bolestivých stavů bude vzhledem k omezené kapacitě ambulance výrazně redukován. O prodloužení pokračování všech procedur a jejich počtu rozhodne rehabilitační lékař.

„Do odvolání je zrušena vodoléčba, masáže a veškerá skupinová cvičení. Stejně i nahrazování léčebné tělesné výchovy při onemocnění pacienta,“ uvedla pro Kladenský deník mluvčí Oblastní nemocnice Kladno Hana Plačková.

Rehabilitace je rozdělena na dvě různá místa. Do budovy A jsou přesunuty motodlahy, cvičebny a logopedie. Do budovy A1 je přemístěna kartotéka a dále pak lymfodrenáže, vyšetřovny, elektroléčba. Pacienti proto musí počítat s tím, že se výrazně prodlužují čekací doby, jak do ordinací, tak na procedury. „Za vzniklé komplikace se pacientům předem omlouváme a děkujeme za pochopení,“ řekla Hana Plačková.