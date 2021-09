Ochranku i premiéra kůň na pěší zóně, oděný do české vlajky, poněkud překvapil. Jeho chovatelka Iva Rosická, provozovatelka jezdecké stáje Iros v Řisutech, kde se věnuje hippoterapii pro postižené děti, si přišla premiérovi postěžovat, že na zvířata se při covidu zapomnělo a vláda chovatele tak nepřímo nutí k trestnému činu.

Podle svých slov využila Iva Rosická v pátek 3. září možnosti a přišla ve Slaném za Andrejem Babišem s prosbou a stížností. „Řada mých kolegů musela koně prodat nebo utratit, protože v době covidové nemohli provozovat svoji činnost a neměli tak peníze na jejich obživu. Lidé od koní museli žebrat doslova o každou korunu, aby vůbec dokázali zvířata uživit,“ dodala stěžovatelka.

Se svým koněm proto už delší čas obchází ministerstva i úřad vlády, posílá dopisy a maily. „Pokaždé ode mne dopis převezmou, dají mi razítko a tím to končí. Tohle všechno jsem přišla říci dnes panu premiérovi,“ řekla chovatelka.

„Původně to vypadalo, že mě ke stolečku k panu Babišovi ani nepustí, ale nakonec mi dovolili s ním promluvit. Do zámku v Lánech mě za prezidentem minule ale nepustili. Nastoupilo na nás vojsko se samopaly a psovody a neumožnilo nám dopis ani předat,“ potvrzuje Iva Rosická.

„My, kteří se zvířaty vyděláváme a najednou jsme odříznutí od živnosti, nemáme z čeho zvířata krmit. Chápu, že toho vláda měla při covidu moc, ale když už jsme se ozvali, nikdo na nás nereagoval. Koně nemůžeme zavřít na rok a půl jako auto do garáže. I já jsem se musela některých koní zbavit. Dneska je týrání zvířat trestný čin a jestliže nám vláda znemožní vydělat si na obživu pro zvířata, tak nás tím vlastně nutí dělat trestný čin,“ upozornila Rosická.

„Vnímáme to jako likvidační, jsem o tom přesvědčená. Třicet let jsem pomoc od státu nepotřebovala, ale teď už je to nutnost,“ uzavřela stěžovatelka.

Nepovolený výlep plakátu

Kromě stěžovatelky Rosické a několika odpůrců premiéra, o sobě dalo v pátek odpoledne vědět na twitteru i vedení slánské nemocnice, které se vymezilo proti zvacímu plakátu na mítink Andreje Babiše, jež někdo bez povolení vylepil v nemocničním očkovacím centru Grand.

"Nemocnice Slaný se jakožto provozovatel Očkovacího centra Grand ostře ohrazuje proti zneužití OC k předvolební kampani Hnutí ANO, jehož plakát byl dnes bez svolení v prostoru centra vylepen," je uvedeno na twitteru Nemocnice Slaný a dodatkem: "Omlouváme se všem, kteří byli této záležitosti vystaveni, a žádáme příznivce osoby z plakátu, aby si příště podobné věci umístili doma na ledničku!"

Nemocnice Slaný se jakožto provozovatel Očkovacího centra Grand ostře ohrazuje proti zneužití OC k předvolební kampani Hnutí ANO, jehož plakát byl dnes bez svolení v prostoru centra vylepen. pic.twitter.com/sOpLTGHI8n — Nemocnice Slaný (@NemocniceSlany) September 3, 2021

Místní organizace ANO Slaný vnímá incident s nevhodně vylepeným plakátem v prostorách Městského centra Grand, které v současné době slouží jako dočasné očkovací centrum, jako záměrné a cílené poškození Místní organizace ANO Slaný a od výlepu se distancuje.

"Určený dobrovolník, který plakáty pro akci vylepoval, v Městském centru Slaný nebyl a vylepoval pouze v místech mimo Slaný, na místech schválených a k tomu určených," potvrzuje předseda MO ANO Slaný a místostarosta města Radek Vondráček.