Kromě jízdy na kolotočích a dalších atrakcí se již první den v pátek 30. července koná v zámecké zahradě od 20 hodin koncert skupiny Ikaros. V sobotu přivítá poutníky kaple svaté Anny, kde bude od 8 hodin poutní mše svatá.

Připravena je dále i výstava v sále zámku na téma Domy, jejich historie a obyvatelé od 10 do 17 hodin, která bude přístupná ve stejném čase i v neděli. Od 10 do 15 hodin si můžete v sobotu prohlížet zámeckou kapli a vystoupat do věže či si zakoupit výrobky klientů a seniorů z Domova Pod lipami. Stejný program ve stejném čase nabízí zámek a Domov i v neděli. Od 10 do 17 hodin se v sobotu uskuteční ve Vojenském skanzenu Smečno za zámeckou zdí Vojenský den.

Také sobotní odpoledne se ponese v duchu hudebním. Od 14 hodin je v zámeckém parku připraveno posezení při hudbě s Jaroslavem Dobnerem a přáteli, které ve 20 hodin vystřídá kapela Globus Band. V neděli se koná pouťové posezení s muzikanty v zahradě, kdy k poslechu i tanci zahraje Lounská 13 v čase od 14 do 17 hodin.