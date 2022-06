Lubomír Čužák Rys

Sportovec, spisovatel, bavič, někdejší komorník Jaromíra Jágra, Kladno

Lubomír Čužák Rys.Zdroj: Jitka Krňanská

Protože jsem Kladeňák a bývalý hokejista, za mě je určitě nosné téma rekonstrukce zimního stadionu, která se díky městu podaří dotáhnout do konce a primátor Milan Volf pro to udělal maximum. Je vidět, že se na radnici snaží a makají, v ulicích je to vidět na mnoha projektech, přestože na to vedení města nemělo celé volební období, když se radnice v průběhu čtyř let obměnila. Obdivuji tu trpělivost a výdrž s jakou se v Kladně daří dotahovat projekty. Pochopitelně, lidé budou vždy nespokojení, protože se nikdy nezavděčíte každému. Za mě ale určitě rozhodné téma podpory sportu a rozvoj města a to se děje.