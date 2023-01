Roman Pejša, ředitel Dětského domova Lece, bydliště Slaný

Roman Pejša, ředitel dětského domova Ledce.Zdroj: Deník/Michal Bílek

V každém případě by měl být prezident pravdomluvný a slušný člověk. Pokud udělá chybu, měl by ji umět přiznat. Měl by být i odvážný a dokázat prosadit svoje názory a postoje před ostatními. Prezident by měl mít v každém případě charisma. Měl by to být také vzdělaný člověk. Podle mě by měl, mimo jiné, ctít zásady Masarykovy republiky, ideály a pravé hodnoty.