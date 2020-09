Pavel Holeček, Roztoky u Prahy, 40 let, OSVČ

Zdroj: Deník / Kateřina Nič Husárová

Na covid testy se chystáme ještě dnes v pátek do kladenské nemocnice, protože to máme nejblíže. Půjdeme tam s dcerou, která chodí do mateřské školy v Roztokách a měli tam jeden pozitivní případ. Několik dní budeme čekat na výsledek a pak podle toho uvidíme, zda testy čekají i nás se ženou a synem. Pokud by se v našem okolí covid nevyskytl, na testy bychom asi sami nešli.

Miroslav Tlustý, Kladno, 50 let, vedoucí hospodářské správy v Domově seniorů



Na jaře už jsem prodělal tři testování, a to rychlotesty v mém zaměstnání, neboť pracuji v domově seniorů.Tehdy jsme byli testováni každých čtrnáct dní. Vzhledem k tomu, že nemám žádné příznaky onemocnění, tak bych asi nešel. Pokud bych měl ovšem horečku a necítil bych se komfortně, klidně bych se nechal otestovat na nejbližším odběrovém místě, které je snad v Kladně.

Jaroslav Čermák, Lhota, 65 let, důchodce

Jelikož jsem přesvědčený, že už jsem tu nemoc v únoru prodělal, tak už ani nemá cenu jít na testy. S manželkou jsme se v únoru dusili strašným způsobem tři týdny. Nemohl jsem spát, to jsem nikdy nezažil. Řešil jsem to česnekem, je to lepší než prášky. V tu dobu jsem ještě chodil do práce a běžně jsem nikdy nemarodil. Tentokrát jsem si marodné vzít musel, jak mi bylo špatně.

Josef Kordík, Kladno, 69 let, údržbář



Necítím potřebu se dát testovat na koronavirus. Pracuji jako údržbář kladenské nemocnice, tak vím, kde je testovací bouda. Zametám denně listí v areálu špitálu a cítím se dobře. Jsem zdravý jako ryba. Pohybuji se na čerstvém povětří. Nejsem z těch, kteří by podléhali panice. Kdyby tomu tak bylo, tak sedím doma a koukám se z okna. Jsem otužilý, původem ze Šumavy a choroby se nebojím.