Lucie Lukáčová, 27 let, MD

Zdroj: Deník / Kateřina Nič HusárováKnovíz jsme si vybrali proto, že je blízko Prahy a přesto mimo velkoměsto. Je to kousek na dálnici, takže v Praze jste hned. Když jsme hledali parcelu, Knovíz jsme si zamilovali na první pohled. Je tu klid a krásná příroda kolem, spousta stezek na procházky s dětmi. Pro rodinu ideální. Bydlíme tu už měsíc, když jsme dodělali dům a jsme nadšení.

Karolína Kafková, 43 let, účetní

V Knovízi se mi žije dobře. Na vesnici je to nejlepší a do okolních měst je to blízko. Obě děti chodily do místní školky a nejmladší teď ještě chodí. Pracuji na obecním úřadu sedmnáct let a to je důkaz, že se mi tu líbí. Do obce jsem se přivdala před lety z Prahy. Neměnila bych.

Veronika Bradová, 30 let, prodavačka

Zdroj: Deník / Kateřina Nič HusárováZ Knovíze pocházím. Dnes tu bydlím i se svojí rodinou. V Knovízi to žije a pan starosta se snaží nám tu všechno zařídit. Aktuálně nám tu vybudovali i nový rybník a to je paráda. Jsou zde krásné procházky jak se psem, tak s dětmi. Na vsi máme hezké vztahy a máme štěstí, že tu ani nežijí žádní problémoví obyvatelé.

Pavel Štol, 60 let, živnostník

V Knovízi žiju rád. Máme tu veškerou občanskou vybavenost i dvě hospody, takže jako chlap jsem spokojený. Jsem rád, že obec dělá hodně akcí pro lidi, nejen pan starosta, ale i všichni v zastupitelstvu. To je super. Jsem „naplavenina“ a bydlím tu druhým rokem.

Jiří Sýkora, 56 let, státní zaměstnanec

Dříve jsme bydleli se ženou v Kladně, do Knovíze jsme přišli před patnácti lety, ale oficiálně tu bydlíme deset a usadili jsme se tady. Žije se nám tu skvěle. Teď už V Knovízi máme, zaplaťpámbů, zase pořádný obchod, který obec zajistila na úřadě. Jsou tu fajn lidi a máme dobré sousedy.

