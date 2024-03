Anketa: Proč jste prezident, když tomu nerozumíte? Kladeňáci se ptají Pavla

Co si myslí lidé z Kladna o současném prezidentovi Petru Pavlovi? Nebo na co se ho chtějí zeptat? To před debatou Deníku s prezidentem, která se odehrává ve středu v místním Kokosu, zjišťovala redakce v ulicích největšího středočeského města.

Anketa: Co vzkazují Kladeňáci prezidentu Pavlovi | Video: Oto Pilz a Kateřina Nič Husárová