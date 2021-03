Jak potvrdila pracovnice recepce v Kladně, lidé každou chvíli volají a dotazují se. Aby se dostalo na každého, stanovili v Kauflandu podmínku, že jeden antigenní test je možné koupit v počtu 1 kus na osobu a den.

Rozhodně ale v obchoďáku v Italské ulici nevládne panika. „Že by se lidé o testy přetahovali, to ne. Je klid. Minulý týden to bylo horší. Po vyhlášení lockdownu se nahrnulo do obchodu o víkendu tolik lidí, že jsme museli nechat jeden vchod zcela uzavřít. Čím větší omezení, tím více se zákazníci hrnou,“ potvrzuje muž v Kladně za kasou.

Kladenský deník zjišťoval ve čtvrtek dopoledne, jaká je poptávka po antigenních testech také ve slánském Kauflandu v Ouvalově ulici. I zde vydávají jeden test pro jednu osobu na den. Recepční potvrdila, že zásob je dostatek a zájem o koupi testu mají lidé průběžně.

Za deset minut, kdy jsme stáli u pokladen a sledovali zákazníky, si z fronty přítomných lidí nekoupil testovací sadu ani jeden. Oslovená pokladní potvrdila, že ve čtvrtek 11. března zhruba od 10 do 12 hodin jich prodala okolo deseti kusů.