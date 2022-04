Jak jdou ryby a saláty dohromady? Řisutská aquaponická farma, která je šetrná k životnímu prostředí, využívá technologický systém spojující chov ryb s pěstováním zeleniny. Ryby, zejména pak pstruzi nároční na čistotu vody, díky svým exkrementům poskytují přírodní hnojivo rostlinám, rostliny zase čistí vodu rybám. Nepoužívají se žádná umělá hnojiva ani jiná agrochemie. Systém šetří oproti jiným způsobům pěstování až 95 procent vody. Voda tam totiž neustále cirkuluje a čistí se jak mechanicky, tak biologicky. Nic nepřijde vniveč.

Biologické čištění přeměňuje díky nitrifikačním bakteriím toxický amoniak na netoxické dusičnany. Ty jsou následně využity právě pro pěstování rostlin. Díky využití odpadní vody a kalům se daří zachovávat koloběh ideálního ekosystému.

„Aquaponických systémů existuje několik, my v Řisutech požíváme takzvaný raftový. V nádrži, kde je živný roztok, jsou umístěny plovoucí desky, do kterých dáváme košíčky se saláty nebo jinými bylinkami. Pěstujeme je podobně jako v záhonu s tím rozdílem, že tu není žádná zemina. Kořeny rostlinek splývají přímo do vody, která je intenzivně provzdušňovaná a rostlinám to velmi vyhovuje,“ vysvětlila majitelka farmy.

Díky produkci farmy, která dokáže od malinké rybí násady odchovat tisíce krásných ryb, by se pstruzi mohli stát častější součástí našeho jídelníčku. „V Čechách je zvykem pochutnávat si na rybách nejvíce o Vánocích, ale už převažují konzumenti, kteří si uvědomují, že ryba by měla být na stole nejméně jednou týdně. A v našich končinách je pstruh ideální spíš než jakékoli mořské ryby, které jsou pochopitelně i cenově nákladnější. Příprava pstruha je snadná a maso lehce stravitelné. Jsme navíc schopni pravidelně dodávat pstruhy do restaurací a jídelen v okolí,“ dodala Tereza Moravcová. Jesetery si lze v Řisutech pořídit třeba jako násadu do okrasných jezírek.

Další výhodou řisutské farmy je, že tamní produkce je zcela nezávislá na počasí. Na to, aby zařízení fungovalo, stačí prakticky péče dvou lidí, ostatní zařídí příroda sama.

Otevírací doba pro veřejnost:

čtvrtek: 12 - 17 hodin

pátek: 10 - 15 hodin

Adresa: Řisuty 4, 273 78 Řisuty

Telefon: 602 186 799