„Z materiálu, který máme, to vypadá, že obec vznikla někdy ve dvanáctém století. Zatím to ale nedokážeme přesně datovat. Vše určíme až v ústavu podle nalezené keramiky. To, co z obce zůstalo, je vrcholně gotický kostel,“ uvedl vedoucí výzkumu archeolog Tomáš Bek z Archeologického ústavu Akademie věd.