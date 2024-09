Jak vůbec klub v bývalé Zoře, což byla myslím spíš jídelna pro Poldováky, vznikl?

Dóča: Na vojně v Klatovech v půlce 90. let jsme se potkali s kamarádem Zigim a přes společný zájem v ´jiné´ hudbě plánovali, že uděláme jednou hudební klub, až se vrátíme do civilu. Po různých životních peripetiích a zkušenostech při práci v zahraničí se nakonec rýsovala šance provozovat Irish Pub v Klatovech, který tam jeden podnikatel budoval někdy kolem roku 2007-2008. Já se vracel pomalu z Anglie, kde jsem pracoval dva roky a plánoval, že půjdu do Klatov a rozjedeme to. Jenže tam kolem toho byly nějaké nejasnosti, projekt padnul a Irish Pub se nikdy neotevřel.

A to byla zřejmě šance pro Kladno…

Dóča: Jo jo. Nedlouho nato mě oslovil můj kámoš Ťásek, který pracoval pro pana Srnce ve firmě, která sídlila nahoře v budově bývalé Zory. Pan Srnec byl majitelem celého domu a chtěl dát nový impulz Krušovickému sklípku, protože už nebyl spokojený s tím jak to tam tenkrát vypadalo. Se Zigim jsme se dohodli, že by to mohlo být ono. Vypracoval jsem business plán, s kamarádem Holdou jsme udělali vizualizace, 3D animace. Pana Srnce to přesvědčilo a šel do toho s nemalou investicí. Já měl taky nějaký peníze z Anglie a dávalo mi logiku je na to použít.

Kdy jste otevírali?

Dóča: Začalo se rekonstruovat v květnu 2009, s tím že otevřeme do konce září. Nakonec se to protáhlo, protože jsme tam objevovali různý „kostlivce“.. a otevíralo se až 10. 12. 2009 koncertem Xaviera Baumaxy. Jinak původně jsme do toho zahrnuli i vršek (bývalá Zora, tehdy herna), že nahoře bude hospoda a dole klub, ale s tím spodkem a předěláním bylo tolik práce a neplánovaných rekonstrukcí, že se to odsunulo. A pak už nezrealizovalo, i když párkrát to bylo blízko. Nejdřív však byly překážky a pak už scházela energie..