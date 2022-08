Podle policejní mluvčí Michaely Richterové informoval o nálezu na tísňovou linku ve čtvrtek půl hodiny po půlnoci oznamovatel. Poté, co bylo vyloučeno, že by se v okolí auta nacházely zraněné osoby například po autonehodě, je úkolem pro policii, kdy, proč a kdo na místo vůz dostal. Není ani jisté, zda by auto nabouralo právě na tomto místě. Patrně sem bylo dodatečně přemístěno.