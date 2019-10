Autobusák v Kladně bude fungovat co nevidět, některé linky teď mění směr

Na kladenské autobusové nádraží se po více než dvou měsících vrátí provoz příměstských linek, a to od úterý 29. října. Ke stejnému termínu bude vrácena i městská linka 610 do původní trasy ulicí Vrbenského přes náměstí Starosty Pavla do Zádušní ulice.

Autobusák v Kladně bude fungovat co nevidět, některé linky teď mění směr. | Foto: ČSAD MHD Kladno