/VIZUALIZACE/ Kultivovaná nástupiště, hala s čekárnou a toaletami i kapacitní parkoviště, včetně dobíječek pro elektromobily a zeleň. Hlavní autobusové nádraží v ulici Gen. Klapálka v Kadně zásadně změní v následujících letech tvář.

Autobusové nádraží v Kladně se změní v pohodlný terminál, přibude parkování. | Foto: Vizualizace: MMK

Hlavní autobusové nádraží v Kladně projde do dvou let zásadní proměnou. Cestující se mohou těšit na kultivované prostředí osmi zastřešených nástupišť, která v celé své délce zajistí pohodlné nastupování do autobusů i odbavovací halu s čekárnou, toaletami, se zázemím pro řidiče, prodejem jízdenek i technologickým zázemím terminálu. Prostor dostane nové povrchy i systém odvádění dešťové vody se vsakem v místě.