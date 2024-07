Pro předplatitele

Kateřina Nič Husárová dnes 06:00

/FOTOGALERIE/ Azylový dům Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno čeká rekonstrukce. Na zahradě přibydou další samostatné bytové jednotky s kompletním zázemím. Po proměně poskytne zařízení střechu nad hlavou celkem 32 lidem. Dočasné bydlení pro maminky s dětmi v tíživé životní situaci slouží v Kladně od devadesátých let minulého století. Momentálně disponuje ubytovací kapacitou 20 lůžek, které mohou využít rodiny s dětmi do 18 let, těhotné ženy či nezletilí rodiče. Azylový dům provozuje Český červený kříž za podpory Středočeského kraje a Magistrátu města Kladna.