V kladenské škole na Floriánském náměstí se Slypyč svým svěřencům věnuje už desátý rok. Aktuálně učí čtyřicet dvěřenců ve věku od pěti do patnácti let let, podle svých slov se zaměřuje na výuku hudebně pohybové průpravy s baletními prvky.

„Zasvěcuji je do tajů a krás baletu. Zároveň jim chci předat lásku a pokoru k tomuto umění. Cílem je pracovat s dětmi a mladými lidmi na harmonickém rozvoji nejen jejich těla, ale i osobnosti. Poskytnout jim kvalitní vzdělání v klasickém tanci a rovněž podnítit jejich hudební cítění,“ říká Jurij Slypyč, který zájemce připravuje i na zkoušky na konzervatoř.