Městský bazén v Kladně je od čtvrtka pro veřejnost otevřený. „V plaveckém bazénu může být v návaznosti na nařízení až 90 osob, návštěvníci si budou moci na webových stránkách kontrolovat aktuální obsazenost,“ uvedla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Příchozí však zatím nemohou využít přilehlý pavilon atrakcí. Ohřívárny v prostorách mužských a dámských sprch u plaveckého bazénu zůstávají zatím rovněž uzavřeny. Kapacita Finské sauny je omezena na maximálně 20 osob.

Vzhledem k uvolnění plaveckých drah, které standardně využívají školy, ale rozšiřují Sportovní areály města Kladna dočasně nabídku plavání pro seniory i na dopolední hodiny. „Plavecký bazén v základní škole v Norské ulici v Kročehlavech bude otevřen v neomezeném režimu,“ dodala mluvčí.

Na vodní radovánky se mohou těšit také návštěvníci plaveckého bazénu v Tuchlovicích. Je sice menších rozměrů ale například provoz sauny zde není omezen a funguje na základě předchozího objednání. Jak potvrdila manažerka bazénu Klára Kulhánková, od úterý 8. prosince je koupaliště rezervováno pro mateřské školy, kde aktuálně pojedou plavecké školičky. „Od pondělí do soboty je dále půl den vyhrazen maminkám s miminky pro kojenecké plavání. Denně od 12 do 16 hodin a v sobotu pak od 8 do 16 hodin,“ potvrzuje manažerka.

Plavání pro veřejnost spouští v Tuchlovicích ve středu, pátek a v neděli. „Při velikosti bazénu můžeme dovnitř pustit maximálně třicet lidí. Ale návaly neočekáváme. Přesto je dobré se dívat na naše webové stránky nebo si předem zatelefonovat,“ dodala Kulhánková.

Zato bazén v hoteu Astra v nedalekých Srbech, kde také probíhaly plavecké kurzy, ještě neotevře.

Stejně tak aquapark ve Slaném má bazény vypuštěné a do konce letošního roku návštěvníky nepřivítá. „Zvažovali jsme to dlouho, ale kapacita je omezená na 80 osob a finančně by se nám to nerentovalo. Než bazén napustíme a vyhřejeme, trvá to i deset dnů. Navíc je potřeba na strop instalovat světla za pomoci lešení, které nemůžeme postavit z vody. Zásilka dorazila se zpožděním, takže bychom to rádi dokončili,“ potvrdil jednatel Veřejné sportovní haly Slaný Radek Hlavatý.

Upozornil, že otevření je naplánováno na 2. ledna. „Věřím, že do té doby bude už i výrazně lepší epidemiologická situace a dostaneme se na 120 návštěvníků, což už bude přijatelné,“ vysvětlil Hlavatý. Očekává také návrat plaveckých škol.

Slánský aquapark, jenž slouží lidem dvě desítky let, bude zavřený ale i bez ohledu na covid v polovině příštího roku. Čeká ho nákladná rekonstrukce. „Je zapotřebí provést opravu podhledů, výměnu vzduchotechniky, zateplit stěnu ze strany fotbalové tribuny a stejně tak opravit zchátralé schodiště k tobogánu,“ popsal Hlavatý.

Projekt se v současné době finalizuje. Pokud vše půjde podle plánu, práce by mohly začít koncem srpna 2021 a neměly by trvat déle než šest měsíců. Odhadovaná investice přesahuje 30 milionů korun.