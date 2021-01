První zmínky o obci Beřovice, kde dnes žije 381 obyvatel, sahají až do roku 1348. Nový znak a prapor odkazují i k sousednímu Bakovu, který byl kdysi vesnici dokonce nadřazen. Dnes je Bakov součástí obce.

„Osobně zastávám názor, že každá obec by měla mít svůj znak a vlajku. Začal jsem proto vyvíjet potřebné úsilí. Někteří zastupitelé to sice nejprve považovali za zbytečnost, ale nakonec jsme se ve valné většině shodli. Loni v lednu jsme oslovili heraldika a vexikologa Jana Tejkala. Původně vzniklo šest návrhů. Následný výběr byl ze tří, které měly dvě barevné mutace. Finální podobu nám nyní odsouhlasila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,“ popsal starosta Beřovic.

„Znak i vlajka nám by nám měly být standardně předány obřadně. Kvůli covid opatřením ale stále ještě nevíme, kdy to bude. Oficiálně už ale symboly můžeme používat. Nyní si proto necháme vyrobit razítko a nový znak na hlavičkovém papíře úřadu. Co se týká vyobrazených symbolů na znaku i vlajce, zajímavostí je, že historicky byla, nyní přidružená osada Bakov, dříve nadřazená Beřovicím, jelikož to bývalo panství rodu Kinských. Bakovské symboly proto na znaku rovněž nechybí,“ doplnil starosta Maštalíř.

Jaké symboly beřovický znak a vlajka obsahují a co znamenají, jsme se zeptali výše zmíněného odborníka Jana Tejkala. „Znak tvoří modro-červeně polcený štít a v něm šikmo zlatý šíp se stříbrným hrotem a opeřením provázený heraldicky vpravo - z pohledu pozorovatele vlevo nahoře stříbrnou čtyřlistou růží se zlatým semeníkem a kališními lístky a heraldicky vlevo dole třemi stříbrnými vlčími zuby vyrůstajícími z okraje štítu,“ popsal heraldik.





Co se týká symboliky popsaných figur, samosprávnou obec Beřovice dnes tvoří dvě místní části a současně katastrální území, jimiž jsou Bakov a Beřovice. „Znak obce reflektuje především zajímavé historické erbovní figury rodů z Bakova (šíp a polcení štítu) a Kinských (vlčí zuby), jež připomínají historickou vazbu obou vsí k panství Zlonice, respektive rod, který se psal podle tvrze v místní části Bakov. Heroldská figura polcení štítu na dvě pole vystihuje současně integraci dvou historických částí do jedné samosprávné obce a doplněná obecná figura čtyřlisté růže představující mariánský atribut odkazuje na kapli Panny Marie Lurdské v Beřovicích,“ uzavřel Jan Tejkal.