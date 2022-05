„Nechápu, nerozumím, hlava mi to nebere,“ kroutí hlavou Jaroslav Pošta.

A pro ty, kdož by tomu skutečně nevěřili, celou spoušť zdokumentoval snímky. Vyrvané dopravní značky, zničená lavička, stržené ukazatele cyklostezek, vymlácené zrcadlo, rozkopané koše. To vše muselo dát autorům tohoto „díla“ dost práce. Přesto si ji dali.

„Podle mne šlo o nějakou partu, co se někde nabumbala,“ myslí si starosta a diskutující na facebooku mu dávají zapravdu. I když se objevují také názory, že může jít o narkomany, kteří se údajně v tomhle prostředí občas pohybují. „To nevím, ale facebook bohužel nabízí možnost diskuse i hloupým lidem, například že zlo přichází z východu. My jsme požádali lidi, jestli náhodou někdo někoho při ničení neviděl, zatím se nikdo neozval. Měli jsme na místě před časem i fotopasti, ale už jsme dali pryč. Teď by se hodily,“ lituje Pošta.

Kolik bude oprava stát, na to zatím Jaroslav Pošta fakturu nedostal, firma AVE mu ale pomohla velmi rychle a je za to rád. Bohužel to nejsou první ani poslední zbytečné náklady na cyklostezku. „Nedávno jsme řešili kulatiny, které lemují část cyklostezky. Některé nám zničili, jiné ukradli. Nerozumím tomu, vždyť jde o věc pro sportovce,“ dodal Jaroslav Pošta.

Cyklostezka vede z Kladna přes Lapák a Rozdělov k přejezdu na Bílých vršcích, odtud právě k nádraží na Kamenné Žehrovice. Z něj se můžete vydat několika směry na Srby či Libušín, hlavní asfaltová cyklostezka je pak určená i pro in-line bruslaře. Ta vede až k bývalé šachtě Nosek u Tuchlovic a pak pokračuje k hájovně před Lány a dále do Lán. Ročně ji využijí desetitisíce cyklistů a bruslařů.

