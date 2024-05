/FOTOGALERIE, VIDEO/ Od čtvrtečního rána vyjížděli hasiči společně s policisty a zdravotníky dvakrát k požáru budovy v areálu bývalých skladů Merx, někdejšího drobného zboží a továrny Orion na velocipédy v Dražkovické ulici ve Slaném. Rozsáhlý zchátralý komplex aktuálně vlastní společnost Lidl a v plánu je zde výstavba nového obchoďáku. Kvůli častému pobývání cizích lidí se Lidl rozhodl budovy v nejbližší době zdemolovat.

V areálu bývalých skladů Merx ve Slaném ve čtvrtek dvakrát hořelo. | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Poprvé viděli lidé ze sousedství plameny šlehající ze střechy jedné z budov ve čtvrtek 2. května okolo velmi brzy ráno. Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Veronika Švorcová Mocová, na místo dorazili hasiči ze Slaného, Kladna a jednotky dobrovolných hasičů ze Zlonic a Pcher.

Přivolána byla i záchranka a policisté. Podle informací od hasičů se přímo v zasažené části objektu v době nahlášeného požáru žádní lidé nenacházeli. Přesto hasiči objevili nedaleko místa dva spící bezdomovce a v dalším objektu jiné tři osoby. Nikdo nebyl zraněn.

„Ohnisko požáru bylo uhašeno a zanedlouho se všichni vrátili na základny. „Protože se jedná o opuštěný areál a budovy určené k demolici, škody jsou nulové,“ doplnila mluvčí hasičů. Cedule na oplocení upozorňují nicméně na to, že se jedná o soukromý střežený objekt a vstup je nepovolaným osobám zakázán.

Po pár hodinách hořelo znovu

Podezřelý kouř a oheň ve stejném místě znepokojil lidi ze sousedství znovu za několik hodin, a to chvíli po půl jedenácté dopoledne. Na místo byly vyslány stejné jednotky jako nad ránem. Dorazila i městská policie, čtyři policejní vozy a stejně tak záchranka.

Zásah hasičů po třetí hodině ranní:

„I v druhém případě byl nahlášený kouř ze střechy. I podruhé bylo vše neprodleně uhašeno a žádné škody nevznikly,“ doplnila mluvčí hasičů. Jak dodala mluvčí záchranky Monika Nováková, na místě zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla ponechána na místě.

To, že si areál oblíbili lidé bez domova, nocují zde a přitápějí si, potvrzují i sousedé. "Bydlíme nedaleko, takže je dobře vidět, jak se bezdomovci do budov stahují, nosí si tam tašky a flašky s pitím. Poprvé jsme si toho všimli, když byly vyšlapané stopy ve sněhu. Dokonce jsem se už v lednu obrátila na člověka z vedení Lidlu, aby věděli že se jim v areálu pohybují cizí lidé. Tehdy mi paní řekla, že mají vše pod kontrolou. Nicméně za dva dny po mém oznámení tam hořelo. Je to nepříjemné, protože kdyby skutečně vypukl velký požár, může to ohrozit i naše domy. Byli bychom rádi, kdyby si vlastník areál zabezpečil pořádně,“ řekla žena ze sousedství, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Jelikož v areálu neprobíhá ani demolice a stejně tak nic nenasvědčuje výstavbě Lidlu, zjišťoval Kladenský deník, zda investor stavbu hodlá vůbec v dohledné době zahájit. První jednání s městem proběhla už před dvěma lety. Součástí smlouvy, kterou zastupitelé odsouhlasili v květnu 2022, má být chodník a silnice s takzvaným tichým asfaltem.

Komplex budov půjde k zemi

Dojde k úpravě přechodu pro chodce a přibude několik lamp veřejného osvětlení. Společnost Lidl se navíc zavázala městu poskytnout finanční dar na revitalizaci sousedního parku. "Územní rozhodnutí již bylo vydáno, ale stavební povolení zatím nikoli," uvedla mluvčí Slaného Lucie Krčková.

Vzhledem k tomu, že se stavět hned tak nezačne, zamezit nájezdům nezvaných návštěvníků do areálu může vedení Lidlu aktuálně jediným způsobem, a to demolicí stávajících staveb.

"Objekt jsme se snažili různými způsoby v minulosti zabezpečit, ale bohužel to nikdy nepomohlo nebo to nevydrželo dlouho. Proto jsme se rozhodli v nejbližší době objekt zdemolovat," sdělila Kladenskému deníku mluvčí společnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková.