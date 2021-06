Jelikož se jedná o historický seriál z 60. let minulého století, který se odehrává zčásti ve Východním Berlíně, Paříži a Moskvě, vytvořili filmoví výtvarníci tentokrát v lesíku zvaném Dáčov za několik dnů věrné plastové kulisy falešného tunelu, který znázorňuje přechod z tehdejší východní zóny do západní. Tunel opatřený železnými vraty je od skutečného k nepoznání. Zájem o něj projevili dokonce i místní myslivci. Chtěli ho poté využívat jako střílnu na divočáky.

„Protože se ale jedná pouze o filmovou kulisu, musíme po skončení natáčení dát vše do původního stavu. Bylo by to hezké jen dočasně a nemůžeme riskovat, aby se někdo zranil nebo tu po nás zbyl nepořádek,“ vysvětlil lokační manažer David Jánský z Okko Production.

„Originální předlohou bílichovského tunelu byla štola Halíře v Jílovém u Prahy, kterou jsme ale nemohli celou použít, protože se tam drolí ze stropu kamení, a to by filmařskou explozi nevydrželo. Některé záběry se pak budou točit ještě v ateliéru. Jediná scéna tak vzniká na třech lokacích,“ vysvětlil Jánský.

Zichovec a Bílichov si štáb vyhlédl částečně i kvůli tomu, že se v sousedství nachází letiště Panenský Týnec, kde vznikaly scény s letadlem. „Ve středu jsme Kladensko opustili a přesouváme se na dálnici u Jesenice. Tam natočíme jízdy a honičky, následuje Letecké muzeum Kbely, kde točíme interiér letadla. V dalších dnech nás čeká Kouřim nebo jazzový klub v Paláci Akropolis v Praze, abychom vše do konce měsíce stihli. Tím skončí česká etapa a přesuneme se na dotáčky do Francie,“ uzavřel David Jánský.