Aktuálně nakvétají první trsy a většina krásy se ještě ukrývá v poupatech. Louka postupně nakvétá, podle počasí, až do března. To nejlepší teprve přijde. Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, našlapovat musíte velmi opatrně a lépe pozorovat zpovzdálí. V opačném případě hrozí pokuta od 200 tisíc do milionu korun. Bledule jsou totiž ohroženým druhem.