„Snažili jsme se do odchovu mláďat zasahovat co nejméně, aby měla klid. Jejich plachost totiž velmi ovlivní šanci na přežití. Když se po vypuštění budou bát nejen lidí, ale i dalších zvířat, která mohou být potenciálními predátory, zvyšuje se šance na úspěšnost projektu. Celkem se nám podařilo odchovat pětadvacet mláďat, z nichž si část necháváme pro budoucí chov,“ říká kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek ml.

„Mladí ptáci se s rodiči drží ve skupině do příští hnízdní sezony. Koroptev se může pohybovat v širším okolí, tak uvidíme, jestli se s „našimi“ zvířaty budeme setkávat přímo v okolí zoo nebo v sousedství," dodal.

Zásadní změny v zemědělství

Historicky jsou z okolí zoo doložené vysoké stavy koroptve polní, dnes se s ní ale lidé setkají sporadicky. "Početnost je v současnosti tak malá, že každý pták, který se do přírody dostane, je prospěšný. Chceme proto přispět k obnově populace koroptve, a to nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž i změnami v krajině. Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci,“ potvrzuje Jiří Marek ml.

To, že ještě před pár desítkami let byla situace na Kladensku docela jiná, potvrzují i pamětníci. „Pamatuji z okolí obcí Zájezd, Stehelčeves nebo Dřetovice koroptve, které se zde vyskytovaly ve stovkách. Bylo to tak v padesátých, šedesátých, ale ještě i v sedmdesátých letech. Dnes jsou počty koroptví minimální a mohou za to zásadní změny v zemědělství. Především používání chemikálií, které se dostávají následně i do potravy divokých zvířat třeba prostřednictvím hmyzu,“ popisuje Petr Frühauf, myslivecký hospodář Honitby Budeč, pod kterou obec Zájezd spadá.

Projekt bude pokračovat

Zoopark proto hodlá v projektu vypouštění koroptví polních pokračovat. Zhruba po třech až pěti letech bude možné posoudit, zda je jejich početnost v okolí zoo vyšší. Podpořit vypouštění koroptví mohou i návštěvníci.

„Spolupráce s veřejností je pro nás velmi důležitá. Koroptve mohou lidé podpořit třeba už tím, že si udělají výlet do naší zoo s rodinou a přispějí tím na ochranářské a vzdělávací aktivity, kterým se věnujeme,“ uzavírá Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání Zooparku Zájezd.

Koroptev polní

Koroptev polní je menší druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých s oranžově zbarvenými tvářemi a hrdlem. Živí se rostlinami a semeny, na jaře a v létě požírá různé druhy hmyzu. Tento dříve velmi hojný polní druh je dnes v české krajině na pokraji vyhynutí. Zatímco před sto lety žilo na území dnešního Česka odhadovaných pět milionů koroptví, v současnosti jich přežívá méně než 1,3 procent původních stavů.