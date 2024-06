/FOTOGALERIE, VIDEO/ Bouřka provázená obrovskými kroupami velkými jako pingpongové míčky se přehnala v pátek 21. června Černucí na Kladensku okolo 17.30 hodin. Intenzivní krupobití zasáhlo vše, co mu stálo v cestě. Místní mají potlučená auta, úrodu, skleníky i plastové okapy.

Jak potvrdil jeden z obyvatel Černuce Jaroslav Hloušek, který zaslal do redakce i autentické fotky a video, tak velké kroupy ještě neviděl.

„Vyšel jsem mezi dveře a strhla se obrovská smršť, chtěl jsem jít přeparkovat naše auta, ale asi bych se nevrátil bez úrazu, tak jsme s manželkou jen stáli bezradně mezi dveřmi a čekali, až to přejde,“ potvrdil Jaroslav Hloušek z Černuce.

Podle jeho slov pohroma trvala asi pět minut a jejich rodině pomlátila čtyři auta. „Když to přešlo, šli jsme sčítat škody. Na autech máme důlky, rozbité čelní sklo a i v sousední ulici tři auta, co stála venku, dostala pořádný zásah. I soused mi hlásí, že mu to rozmlátilo plastové okapy. Kroupy lítaly velkou rychlostí a nedalo se mezi nimi ani proběhnout. Auta bohužel nemáme pojištěná proti živlu, takže smůla,“ dodal muž.

Tak velké kroupy jsem ještě neviděl

Lidé v Černuci sčítaly škody ještě kolem osmé večer. Jak potvrdil i další muž z obce, vše se odehrálo velice rychle. "Skutečně byly kroupy velké jako pingpongové míčky. Mám měsíc nové služební auto Dacii Joker a potlučená je asi na patnácti místech. Mým rodičům to také rozbilo plastové okapy. Takhle velké kroupy jsem ještě neviděl. U nás tu hospodaří i zemědělci jako například pan Tymich, takže ti budou mít asi taky škody na úrodě," řekl Tomáš Vejřík z Černuce.