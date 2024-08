Kdo má ruce a nohy ještě i ve čtvrtek pomáhá. V sobotu přijedou podle starostky Lidic Veroniky Kellerové zaneřáděné silnice zejména od medovice z lip uklidit pracovníci ruzyňského letiště. Uchráněno bylo jen pietní území.

„V Lidicích takovou kalamitu nezažil ještě nikdo. Přehnalo se to jen v jednom pásu. Zhruba v půl jedné v noci byl asi tak deset minut ohromný vichr, který lámal a vyracel stromy. Od rána jsou všichni na nohou a uklízejí. Na hřbitově spadla asi čtyřicetiletá lípa, naštěstí se při dopadu vyhnula náhrobkům i studni. Jestli to třeba poškodilo zeď, nebylo možné v tu chvíli dohlédnout. Další stromy padaly u rybníka. Bylo potřeba požádat dobrovolníky o spolupráci, a to jak dobrovolné hasiče ze Hřebče, tak rybáře, pracovníky technických služeb i další lidi,“ potvrdila starostka Lidic.

A pohroma se nevyhnula ani sousednímu Buštěhradu. Silný vítr při bouřce sroloval a rozmetal plechovou střechu podniku AgroZZN Buštěhrad. Jak potvrdil technický ředitel společnosti Filip Vágner, skladovací hala na obilí přišla o 1500 metrů čtverečních střechy a do 13 tisíc tun uskladněného obilí a hrachu napršelo.

close info Zdroj: se souhlasem Veroniky Kellerové zoom_in V Lidicích a Buštěhradu polámal vichr při bouřce devatenáct stromů.

„Odhadnuté přímé škody jsou nejméně okolo dvou milionů korun. To se ještě přesně ukáže, kolik pšenice a hrachu se podaří vysušit a zachránit. Hala je z osmdesátých let, takže bude potřeba provést rekonstrukci a kompletně novou střechu. Hala bude na čas odstavena z provozu. Obiloviny budou dosušeny buď přímo u nás nebo je rozvezeme na silo například do Rakovníka a Slaného,“ doplnil Daniel Gallia, vedoucí z AgroZZN, vedoucí správy Rakovník.

Přímo ve městě porazil vítr také osm stromů. Jak potvrdil velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Buštěhrad Tomáš Hofman, společně s profesionály odklízeli následky vichru celou noc a pokračují i ve čtvrtek. A uchráněna nebyla ani stavba budoucí galerie umění na Bouchalce, kde vítr roznesl do okolí polystyrenovou izolaci.

Jak dodává i mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora, v rámci Středočeského kraje bylo Kladensko zasaženo nejvíce. Z celkem 13 událostí v kraji v souvislosti s bouřkou, vyjížděli hasiči jen v okrese Kladno k sedmi událostem. „Zasahovali jsme při pádech stromů v Kročehlavech, Lidicích i v Buštěhradu,“ potvrdil Sýkora.

Kladenský deník oslovil také odborníky z ČHMÚ, zda by se skutečně nemohlo jednat o tornádo, když za sebou v obou obcích nechal vichr při bouřce nebývalou pohromu. K takovému tvrzení se ale meteorologové spíše nepřiklánějí. „Jednalo se o ojedinělou bouřku v rámci Středočeského kraje. Vyloženě se přehnala Kladenskem a trochu chytla i Ruzyni. Byla to bouřka noční izolovaná, přešla od jihozápadu na severovýchod. V Lidicích a Buštěhradu mohl vítr dosahovat, podle mého odhadu, 70 kilometrů v hodině i více. Jednalo se o takzvaný downburst – spádový vítr. Nejde to z našich záznamů až tak detailně rozeznat, ale pravděpodobně to byl tento jen. Těžko potvrdíme, že to bylo tornádo, pokud ho někdo nezaznamenal, v noci asi těžko. Já se přikláním k tomu, že to byl skutečně downburst,“ sdělil Kladenskému deníku Marjan Sandev z ČHMÚ.