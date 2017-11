Brambor je méně, zato kvalita je prý letos dobrá

Kladensko - Brambory, jedna ze základních potravin, patrně podraží. Lze to očekávat kvůli neúrodě v důsledku suchého počasí.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

Jindy dostupná okopanina, kterou lze připravit na sto způsobů, v dohledné době možná tak levná nebude. Kladenský deník proto udělal průzkum, jak jsou na tom lokální zemědělci s letošní produkcí brambor. Vzhledem k tomu, že oblast nepatří k bramborářským, jako například Vysočina, daří se zde jiným plodinám, včetně ovoce, velkopěstitele brambor v regionu prakticky nenajdete. Brambory nesázeli letos dokonce ani ti, kteří tak dosud činili. To potvrdil například zemědělec Jiří Hubáček ml. ze Slaného.

„Brambory jsme vždy pěstovali přibližně na hektaru, ale letos jsme je nesázeli. Ruční sklizeň nemá kdo provádět a brambory by pak vyšly draho,“ řekl zemědělec. Brambory si prý nechají dovážet z farmy Zemín ze Starého Vestce.

Od pěstování brambor letos upustili i na farmě v Drchkově. Ani tam tentokrát brambory nezasadili. Majitelka farmy v Lotouši Ilona Hořejší, kde pěstují brambory na dvou hektarech, také potvrzuje, že se sucho letos na výnosech podepsalo.

Letos v Lotouši sklidili asi o 30 procent méně. Závlahu na poli nepoužívají. „Pěstujeme odrůdy varné i salátové. Vloni kilogram brambor vycházel na 8 až 10 korun za kilogram, letos už jsme na 10 až 12 korunách,“ potvrzuje Ilona Hořejší.

Další pěstitel Luboš Fišer z Čelechovic říká, že rok byl sice sušší, ale zase taková katastrofa to nebyla. „Výnosy máme z 5 hektarů asi o 10 až 15 procent nižší. Ale zažil jsem i horší roky. Brambory na uskladnění dodávám soukromníkům i do škol. Pěstujeme kolem šesti odrůd a poptávku uspokojím,“ potvrzuje zemědělec. Ve srovnání s loňským rokem, kdy prodával kilogram brambor v cenách od 7 do 8 korun, letošní o něco stouply, a to na 8 až 10 korun za kilo.

„S brambory na prodej bych měl vydržet až do jara. V nabídce máme odrůdy varné a o něco méně salátových. Moučný typ C nepěstujeme, ty nikdo nechce. Podle ředitele Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana je kvalita brambor dobrá, v některých regionech špičková. Při prodeji ve velkém se farmářská cena za kilogram pohybuje do čtyř korun. „Zemědělci prodávajících ze dvora, mívají kilo i za 8 korun. Koncem sklizně se cena mírně zvyšuje, asi o korunu,“ uvedl Chlan. Doplnil, že zásoby by měly vydržet do jara.

Kaufland prodává kilo brambor za 10.90 korun. Kladenský Lidl nabízí pět kilogramů za 29.90 korun.