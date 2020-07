Příkladem jsou řádoví bratři od bosých karmelitánů ve Slaném, kteří sídlí v Klášteře Nejsvětější trojice. Přestože řád klade velký důraz na spiritualitu, věnují se i věcem světským a mohou se díky tomu právem pyšnit vlastním regionálním produktem, jímž jsou jejich klášterní výběrové džemy.

Jak potvrzuje vedoucí klášterní manufaktury, bratr Jan Andil, myšlenka vyrábět vlastní produkty se zrodila už před lety, když v klášteře pobýval otec Pavel Pola. Ke klášteru přiléhá velká zahrada, kterou dříve, stejně jako klášter, obývali františkáni. Ti museli místo opustit v roce 1950.

Inspirace v italském Janově

„Bosí karmelitáni přišli do Slaného v roce 1996. V té době byl založen v zahradě ovocný sad, který dnes čítá okolo třicítky stromů a keřů. Zastoupení zde mají třešně, višně, meruňky, švestky, jablka, ale i aronie nebo rakytník a v neposlední řadě maliníky. Jak stromy a keře začaly postupně rodit, ovoce byl nadbytek a řeholníci ho nestačili konzumovat. V té době přišel otec Pola s nápadem, vařit džemy,“ připomíná počátky řeholního podnikání bratr Jan. Inspirovat se nechal řádovými bratry v jejich provincii v italském Janově. Zkušební provoz výroby marmelád zahájil řád v roce 2011.

A první produkty byly na světě. Mají jedinečnou chuť a vysoký obsah ovoce. Přesto, i zde platí, dobrého pomálu. „Ročně vyprodukujeme maximálně okolo patnácti set skleniček s džemem. Zaměřeni jsme zejména na sezónní ovoce, které není chemicky ošetřeno a stejně tak nepoužíváme žádné chemické konzervanty. Jedinými přísadami jsou cukr, pektin a kyselina citrónová. Preferujeme metodu pomalého vaření,“ zdůrazňuje třiačtyřicetiletý řeholník Jan. Jelikož ještě před vstupem do řádu pracoval jako laborant v lékárně, své předchozí zkušenosti při marmeládové alchymii skvěle uplatní. I proto se stal vedoucím pracovní skupiny.

Když sezonní ovoce dojde, zaměřují se řeholníci na výrobu džemů z ovoce exotického. „Děláme džemy například i z pomerančů. Lidé to mají rádi a je to něco, co u nás není běžné. I zde jsme se inspirovali našimi italskými bratry,“ dodává vedoucí výroby.

Na džemech od slánských mnichů, které jsou ideální reprezentací řádu i města, si už pochutnaly mnohé významné osobnosti stejně tak duchovní kardinál Dominik Duka či světící biskup Zdeněk Wasserbauer.