/FOTOGALERIE/ Kavárna - Vinárna Ateliér v Kladně-Kročehlavech přivítala po dlouhých měsících návštěvníky. Stalo se tak ve čtvrtek 3. června u příležitosti vernisáže první společné prodejní výstavy amatérských výtvarníků Břetislava Kostky a Soni Machové nazvané Jedním tahem.

Výstava děl Břetislava Kostky a Soni Machové, vinárna Ateliér v Kladně-Kročehlavech. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Břetislav Kostka žije ve Stehelčevsi a kromě malování naivistických obrázků se roky věnuje fotografii, psaní i hudbě. Ve svých dílech často ztvárňuje pražské uličky, náměstí, Karlův most nebo Malou Stranu. V poslední době se začal věnovat malování automobilových veteránů. Kostka také vystupuje už dvě desítky let s kapelou Kudrnáči a byli to právě jeho kamarádi ze skupiny, kteří se postarali hostům o hudební program.