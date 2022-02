Díky tomu, že své umění budoucím číšníkům a barmanům představuje pokaždé profesionál, jehož rodina provozuje v hlavním městě několik vyhlášených restaurací, mají frekventanti kurzu možnost okoukat jeho dovednosti, které dokázal úspěšně převést do praxe. Za jediný týden se díky tomu budoucí barmani naučí okolo padesátky receptů. A to není vše. Společně probírají, jak se různé druhy alkoholů vyrábějí a následně vybrané drinky i připraví.

Podle vedoucí učitelky odborného výcviku Hany Parmové studenti, kteří se do kurzu přihlásí a sami si ho i financují, patří k těm, kteří jednoznačně jeví zájem o obor. Na některých je už od prvních měsíců strávených ve škole vidět nesporný talent. „Mezi takové lze řadit například studenta druhého ročníku oboru Kuchař - číšník Adama Strieborného. Nejen, že exceluje v teorii, ale vyniká i v praxi. To potvrzuje též majitel tuchlovické restaurace pan Zelenka, kde Adam praxi vykonává. Takovou pochvalu vždy velmi rádi slyšíme,“ říká Hana Parmová.

Nadaných absolventů ostatně škola vyprodukuje každoročně celou řadu a někteří se sem po letech vrací už jako kantoři. Takový je příběh například současného učitele budoucích kuchařů Jiřího Hlouška.

Škola plánuje ještě v tomto školním roce další setkávání s vyhlášenými odborníky z praxe, kteří jsou mediálně známí a uznávaní. To vše se daří díky zapojení kladenské školy, coby pilotní, do projektu, jehož nositelem je Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt je finančně podpořen dánskou nadací The Velux Foundations. Kladenské středoškoláky díky tomu učil před nedávnem vařit vyhlášený šéfkuchař Roman Paulus. Školu by měli co nevidět navštívit i další uznávaní odborníci v gastronomii - šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, česká cukrářka, držitelka francouzského titulu Professeur en Sucre d'Ar Mirka van Gils Slavíková a v neposlední řadě i cukrářka Iveta Fabešová.