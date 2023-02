Kladno si připomíná 120 let od narození sklářské designérky Ludviky Smrčkové

A později si ještě pochutnali na obědě, který jim druháci z oboru kuchař – číšník uvařili. Zvládli přitom připravit 310 porcí. „Nastoupili v šest hodin ráno do kuchyně naší školní jídelny a společně se svými učiteli a kuchařkami začali pracovat na denním menu. Velmi se snažili a jídlo stihli připravit a vydat přesně v čase oběda. Všem velmi chutnalo a studenti se dočkali pochvaly,“ potvrdila ředitelka Základní školy Stochov Lenka Mazuchová.

Námět na budoucí profesi

Školy chtějí v úspěšně zahájené spolupráci pokračovat a dále ji rozšiřovat. Mnozí školáci našli díky projektu v kuchařině zalíbení. Možná je to ještě ovlivní při podávání přihlášek na střední školy, které posílají právě v těchto dnech. Výsledky by mohli znát už v prvním březnovém týdnu. Jak potvrdila ředitelka stochovské základní školy, nejméně 6 žáků nastoupí v příším roce právě do stochovské střední školy.

Podle zjištění Kladenského deníku je v regionu o gastronomické obory dlouhodobě zájem a většina absolventů nachází snadno uplatnění.