„Aktuálně už se pod dokument podepsalo na 700 lidí, přičemž nejméně stovka podpisů přibyla v posledních dvou dnech. Od počátku poukazujeme na to, že je potřeba historickou nádražní budovu z roku 1871 vnímat jako součást celého souboru staveb v této lokalitě. Význam budovy nespočívá v tom, že je to hromada cihel s omítkou, ale je potřeba posuzovat její hodnotu v celém kontextu, jelikož je součástí někdejší Buštěhradské dráhy. Osobně si myslím, že je to aspekt, který v debatě chybí a samozřejmě z politické úrovně se do toho vnáší obtížně, protože to sklouzává do konfliktu, což primárně být nemělo. Dle mého názoru bohužel ve městě schází i spolky, které by do toho šly z pozice občanské společnosti, a pak nezbývá, než aby téma zvedl nějaký politik,“ vysvětluje svůj postoj Anna Gamanová.

Kriminalisté naléhavě pátrají po ženě, aby pomohla usvědčit onanistu z autobusu

Kladeňáci, starousedlíci i milovníci historie budou za záchranu nejen této stavby bojovat, nicméně z pohledu investora je prvořadé, aby i v dalších desetiletích kladenské hlavní nádraží splňovalo především funkčnost a nároky, které jsou kladeny na provoz železnice 21. století a v neposlední řadě, aby projekt byl i finančně únosný.

To ve svém sdělení vysvětlil už před několika týdny ředitel Správy železnic Jiří Svoboda: „Výsledky doplňkového průzkumu v kladenské nádražní budově ukázaly, že je stávající odbavovací hala v horším stavu, než se původně předpokládalo. Po odborném posouzení proto bylo vybráno efektivnější řešení v podobě novostavby, která bude lépe situovaná a nabídne cestujícím moderní multifunkční prostor.“

„Výsledky měření ukázaly, že jsou v budově nejen odlišné základové poměry, ale byla zde zjištěna také přítomnost podzemní vody. Vzhledem k výrazně horšímu stavu objektu oproti očekávání bylo potřeba zvážit další možnosti, ze kterých se výstavba nové haly ukázala jako nejlepší řešení, “ dodal Jiří Svoboda.

Co má krtek ve spíži? Ve Sládečkově vlastivědném muzeu se koná výstava Kořeny

Správa železnic a město Kladno nejprve zadaly zpracování studie nové nádražní budovy. Po zhodnocení všech relevantních faktorů včetně finančních nákladů zvolily celkově výhodnější řešení, které počítá s odbavovací halou postavenou blíže podchodu.

„Když se ukázal skutečný stav původní budovy, rozhodli jsme se s kolegy ve vedení města jednoznačně podpořit nové, moderní a funkční řešení s nižší energetickou náročností, což může přinést i značné provozní úspory. Předložená studie z našeho pohledu vypadá velice dobře,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf s tím, že naplňuje podmínku města, aby nová budova měla co nejvyšší architektonickou kvalitu a odpovídala moderním požadavkům.

Správa železnic nyní naváže na koncepční projekt od studia Jakub Cigler Architekti přípravou projektové dokumentace, přičemž zohlední veškeré relevantní faktory a zajistí, aby výsledné řešení bylo optimální pro cestující i pro město. Následovat bude soutěž na zhotovitele stavebních prací.