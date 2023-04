/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tradiční jarní auto - moto burza na letišti ve Velké Dobré přilákala poslední dubnovou sobotu rekordní počet návštěvníků. Na plochu dorazilo více než tři tisíce sběratelů a prodejců. Ani tentokrát nechybí účastníci z Čech i ze zahraničí.

Auto-moto burza na letišti Velká Dobrá | Video: Martin Nič

Dorazili Slováci, Poláci nebo Němci. Na prodej je zde vše od náhradních dílů na motocykly i celé motorky, automobilové veterány dále pak starožitnosti nebo veteš. Na burze najde zpravidla každý, co shání. Ať už knihy, gramodesky, sklo, porcelán, obrazy, chladné zbraně či vojenskou výstroj a další předměty s příběhem.

Burzy, které do loňska pořádal dlouhé roky Václav Slovák z Kladna se svou partou si poprvé převzal na svá bedra motoklub Astacus MC z Rakovníka.

VIDEO, FOTO: Slaným projely skvosty mezi veterány. Unikátem byl otevřený autobus

„Chtěli jsme, aby vyhlášené burzy pokračovaly, tak jsme se ujali pořadatelství. Na přípravách a organizaci akce nás pracuje celkem čtrnáct lidí. Základem bylo posekání plochy letiště, což jsme zvládli zkraje týdne, takže v pátek už mohli první účastníci najíždět. Někteří nocovali ve stanech, karavanech nebo v autech. Máme radost, že se nám první ročník daří a přijelo opravdu velké množství lidí. Počasí je solidní, zatím neprší. I to rozhoduje o účasti. Snad to vydrží až do konce burzy, která vrcholí hodinu po poledni. Nechybí standardně zázemí, stánky s občerstvením ani mobilní toalety,“ řekl za pořadatelský tým Michal Kužel z Astacus MC Rakovník a doplnil, že by rádi do budoucna dělali i historické výstavy.

Další setkání na doberském letišti se uskuteční už 5. srpna a na podzim dále 7. října.