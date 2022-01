Cennosti i veteš. Více než kde jinde platí zde na tržišti, že každé zboží má svého kupce. Co jeden dávno z půdy vyhodil, druhý úporně shání pro ucelení sbírky. Obrazy, lovecké i historické zbraně, almary, porcelán, sošky, hodiny, radiopřijímače, vojenské oblečení, pohledy, známky, odznaky, gramodesky, knihy, staré hračky a mnoho dalšího. To vše lze najít dvakrát do měsíce na buštěhradské burze.