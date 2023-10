Obecní strážníci z Kolče zmizeli. Kdysi vydělávali na měření rychlosti miliony

Jelikož v okolních obcích i městech za poslední roky několik stejných ozbrojených složek zaniklo, pro Buštěhradské jsou strážníci prioritou tím více, že nedávno ukončila po letech svoji činnost i Obecní policie v nedaleké Kolči, která v Buštěhradu smluvně vypomáhala.

Buštěhradští strážníci ale rozhodně nebudou stejné zajišťovat okolním obcím. „Nemáme na to kapacitu. Obnášelo by to mít obsazený sbor po celých čtyřiadvacet hodin. Od našich dvou strážníků ale očekáváme, že budou řešit běžné přestupky například při parkování přes den, kdy řada řidičů hřeší i na to, že žádná státní policie nepřijede a jsou schopni zaparkovat i uprostřed křižovatky,“ dodala starostka.

Z měst i vesnic na Kladensku mizí strážníci. Obcím chybí peníze i lidé

Dva strážníci přijdou v prvním roce obecní pokladnu zhruba na dva miliony korun. Sídlit budou v přízemí buštěhradského zámku, společně s úřadem a knihovnou.

K pocitu bezpečí má přispět i nově zaváděný kamerový systém, jehož první etapa bude dokončena ještě letos, a to za přibližně stejné peníze. „Kamerový systém bychom rádi rozšířili i v následujících letech a požádali například i o dotaci. Dosud je vše hrazeno z rozpočtu města,“ uzavřela starostka.