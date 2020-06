Buštěhradská starostka Daniela Javorčeková nápad vítá. „V současné době jsme odkázáni na pomoc profesionálů a dobrovolných hasičů ze Hřebče, kde slouží v jejich výjezdové jednotce i lidé od nás,“ připomněla starostka.

Tři členové přípravného výboru, Tomáš Cáp, Tomáš Hofman a David Zabilka, kteří mají zkušenosti jako dobrovolní hasiči v sousední Hřebči a jeden z nich i jako profesionál, potřebují nejdříve získat oficiální stanovisko Územního odboru hasičského záchranného sboru pro posouzení potřebnosti vzniku další jednotky požární ochrany v regionu.

„O schůzku na územním odboru hasičského záchranného sboru jsme už požádali. Tak uvidíme, zda budeme úspěšní. V úterý jsme na rejstříkovém soudu zapsali vznik našeho nového spolku. Zájemců se hlásí poměrně dost. V současné době jich je nejméně čtrnáct,“ potvrdil za přípravný výbor Tomáš Cáp.

Vznik jednotky požární ochrany ve městě velikosti Buštěhradu vnímá jako smysluplný. „V našem městě se hodně staví, jsou tu velká požární rizika, v průmyslové zóně vzniká obrovský sklad Lidlu a jsou tu i další velké firmy, proto se domníváme, že zřízení jednotky právě u nás by bylo účelné,“ vysvětlil Cáp.

Ve výjezdové jednotce ve Hřebči by však vypomáhali s kolegou podle potřeby dále. „Rozhodně neohrozíme jejich práci, když nám celé roky pomáhali. Chceme se ale zkusit postavit na vlastní nohy,“ poznamenal.

Původní prostory buštěhradské hasičárny už nejsou k dispozici, neboť je využívá místní podnik technických služeb. V úvahu přichází prostor na nádvoří zámku. „ Jednou z možností je poskytnout hasičům zázemí u zámku, kde by dostali k užívání plechovou halu. Celý areál je oplocený. Na zámku jsme už členům přípravného výboru vyhradili kancelář, aby mohli dát dohromady všechny náležitosti ke vzniku jednotky,“ připomněla starostka Javorčeková, která by byla ráda, kdyby sbor mohl ve městě do roka naplno fungovat.

Buštěhrad odhaduje finanční podporu dobrovolných hasičů ve výši zhruba čtvrt milionu korun ročně. Hřebči přitom dosud město platilo za požární ochranu ročně okolo sto tisíc korun.

Dobrou zprávou je i fakt, že první technické vybavení, výstroj a vozidla, hasiči z Buštěhradu získají od spřátelených sborů bezúplatným převodem nebo za symbolické částky. „Poptali jsme se v okolí a byli překvapeni, jak nás chtějí kolegové podpořit. To je velmi pozitivní zpráva,“ uzavřel Cáp.

V dlouhodobém výhledu by se v Buštěhradu rádi věnovali také práci s mládeží.