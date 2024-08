Od začátku letošního roku to bylo s cenami paliv v Česku trochu divoké, stoupaly až do jara, kdy se benzin dostal nad 40 korun za litr a nafta přesáhla 39 korun. Pak už to bylo jako na houpačce, ceny šly dolů, zase nahoru a až na sklonku července začaly opět klesat.

Nejlevněji se nyní tankuje benzin v Ústeckém kraji a nafta ve Zlínském kraji, nejdražší zůstává Praha. Ve středních Čechách byl podle dat společnosti CCS v minulém týdnu Natural 95 v průměru za 38,74 koruny za litr, nafta pak za 37,49 koruny. Stále je to mnohem více než před rokem, u benzinu skoro o korunu a u nafty o více než čtyři koruny.

U čerpacích stanic na Kladensku, které jsme ve středu navštívili, se nyní cena litru benzinu pohybuje mezi 37.90 a 38.90 koruny, náklady na litr nafty jsou mezi 35.90 a 38.50 koruny. Jaké jsou ceny u vybraných čerpacích stanic na Kladensku podle průzkumu z 31. července, zjistíte v přiložené galerii.