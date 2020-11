/FOTOGALERIE/ Protože je letos kvůli koronavirové pandemii všechno jinak, rodiče malých dětí už nyní přemýšlejí o tom, jakým způsobem se uskuteční tradiční návštěvy čertů a Mikulášů v jejich domácnostech. A zda vůbec proběhnou. Jestli se vůbec budou moci v podvečer 5. prosince tato tradiční setkání uskutečnit, zatím není jasné.

Do Kladna v roce 2109 přijel Mikuláš na koni. | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Hygienici zatím definitivní pokyn či doporučení nemají. „Na to, co bude povoleno na Mikuláše, vám ještě nedokáži odpovědět. Stejně jako veřejnost, i my čekáme na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, jaké dostaneme pokyny. Zatím je to předčasné. Až se dozvíme něco bližšího, veřejnost budeme informovat,“ uvedla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.