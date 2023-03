Pošta by měla podle ČTK zrušit 300 poboček ze současných 3200. Ministerstvo vnitra už před časem zveřejnilo, že rušení se má dotknout větších měst, ve kterých je více poboček. Zavření konkrétních poboček by měla pošta v dubnu projednat se zástupci obcí.

Ani na radnici největšího středočeského města tak zatím nemají tušení, které pobočky by měly zmizet. „Informace o zrušení konkrétních poboček České pošty z Návrhu nařízení vlády, které magistrát dostal k prostudování a případnému připomínkování, nevyplývají, ze strany České pošty s námi zatím projednávány nebyly. Nicméně vnímáme, že se ke zrušení poboček schyluje – konkrétní informace dosud ovšem nemáme,“ řekl Deníku mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Podobně zatím krčí rameny také na radnici ve Slaném. Ani tam z avizovaných změn nejsou vůbec nadšeni, jelikož už od poslední redukce je provoz na hlavní poště na náměstí i na sídlištní pobočce Na Dolíkách značně omezen.

„Stejně jako při minulé redukci, kdy jsme vedli jednání s Českou poštou, kterého jsem se osobně zúčastnil, chceme s vedením pošty jednat i tentokrát. Problém, který se řešil už před dvěma lety, se jen oddálil, a nyní bude situace patrně ještě složitější. Ale my s tím jako vedení města mnoho nezmůžeme. Zda se podaří zachovat pobočku Na Dolíkách, netušíme, jsem v tomto případě skeptický,“ uvedl místostarosta Slaného Radek Vondráček.

Lidé využívají služeb soukromých firem

Další omezení poštovních služeb se příliš nelíbí ani místním lidem a už teď hledají jiná řešení. „Je to nepříjemné, ale pokud to vláda a pošta rozhodnou, nenaděláme nic. Lidí se nikdo moc ptát nebude. Mám malé dítě, takže je pro mě určitě praktičtější využívat sídlištní poštu Na Dolíkách, než se táhnout přes celé město a ještě tam pak stát hroznou frontu. Využívám proto služeb pošty už nyní minimálně, raději si nechávám posílat balíky do boxu zásilkovny, kterou máme nedaleko ve vojenském sídlišti,“ potvrdila mladá maminka ze Slaného Šárka Matějková.

Podobné řešení zvolila i další oslovená maminka s kočárkem: „Pobočka v sídlišti mi vyhovuje, ale také si nechávám posílat balíky do zásilkovny. Pokud pobočku zruší, budu chodit do města. Nedá se nic dělat.“

Spíše než mladým lidem bude sídlištní pobočka v případě uzavření scházet seniorům. „Je to nepříjemné, protože starší lidé, kteří nemají auto a musí si chodit pro důchod na poštu, to budou mít těžké. Jsem také důchodkyně, ale penze mi chodí na konto. I tak si myslím, že je to nešťastné řešení,“ dodala Hana Vaňková ze Slaného.