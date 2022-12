Největší změnou je zavedení víkendových návazností v zastávce Tuchlovice mezi linkami 619 a 365. Cestujícím ze Stochova do Kladna se výrazně rozšíří díky tomuto garantovanému přestupu nabídka spojení do Kladna nebo z Kladna. Cestující od Nového Strašecí můžou naopak přestoupit na linku 365 do Prahy.