Občané Kladna v petici požadují obnovu frekvence a kvality přímého autobusového spojení části Švermov a dalších okrajových částí města s Prahou a Slaným a opětovné zařazení linek do systému PID.

Loňským vyjmutím linek ze systému PID kraj reagoval na neúspěšné jednání s městem Kladnem o přijetí SDO. „Středočeský kraj coby objednatel regionální autobusové dopravy byl nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ vysvětlil Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Kladno neuspělo u ministerstva ani u soudu

Město Kladno dlouhodobě argumentuje nezákonností tohoto kroku kraje, proto prostřednictvím advokátní kanceláře podalo podnět k ministerstvu vnitra, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a obrátilo se i na soud, přestože kraj měl zpracován právní posudek potvrzující, že postupuje v souladu s legislativou. Ministerstvo i ÚOHS podněty Kladna smetlo ze stolu, zapravdu kraji dal na konci roku i soud.

Rada kraje uložila Boreckému předložit petici k projednání krajským zastupitelům a zástupcům výboru pro dopravu. „I přes všechny peripetie jsme v zájmu všech Kladeňáků stále připraveni se zástupci města okamžitě jednat. Samozřejmě v intencích SDO, neboť jsme přesvědčeni, že pravidla platí pro všechny stejně,“ připomněl Borecký.

Na osmaosmdesáti podpisových arších, které doputovaly na krajský úřad, je podepsáno 1 180 občanů. Dalších 116 občanů se podepsalo elektronicky prostřednictvím Portálu občana. „Tento vysoký počet podepsaných dokládá, že občané Kladna i okolních obcí vnímají neutěšenou situaci v autobusové dopravě jako velmi závažný problém, který si žádá neodkladné řešení,“ píše se mimo jiné v průvodním dopisu.

Do přeplněných autobusů se cestující nevejdou

Stejný zájem o pohodlí cestujících má i město Kladno a podle vedení radnice jednání s krajem dokonce probíhají. „Ohledně financování a zajišťování hromadné dopravy se Středočeským krajem jednáme a chceme najít řešení. S autory petice máme v plánu schůzku už v příštích dnech, dopravní obslužnosti se chceme věnovat i na příštím řádném zasedání zastupitelstva,“ uvedl náměstek kladenského primátora Robert Bezděk (ANO).

Člen petičního výboru Miroslav Jirásek ze Švermova k tomu dodává: „Jezdění autobusy v Kladně a okolí je skutečně velmi komplikované a obtížné, mnohdy zbytečné přestupy i časová prodleva. Některé autobusy jsou velmi přeplněné. Tyto problémy pociťujeme nejen my v Kladně, ale například i lidé ze sousedního Buštěhradu. Ten si platí za integrovanou dopravu, přesto se někdy ani lidé z tohoto města do pražského autobusu nedostanou, když je plný. Jsem rád, že s námi chce vedení Kladna jednat a věříme, že i lidem na radnici jde skutečně o to, abychom společně problém dokázali vyřešit ke spokojenosti cestujících. Čekáme už jen na výzvu, až se budeme moci sejít.“ Podle Jiráska byli petenti pozváni i na jednání krajského zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 30. ledna.