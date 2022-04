Vyznačuje se velkými pohyblivými límcovými laloky, které používá ke komunikaci, například k zastrašení soka. „Vylíhlo se nám zatím 8 mláďat z první snůšky. V inkubátoru máme ještě další 4 snůšky vajec, takže letos čekáme opravdu hodně mláďat. Máme velkou radost, protože kromě nás tento druh žádná jiná zoo v Evropě nechová,“ uvedl k úspěšnému odchovu Jiří Marek ml., kurátor chovu zvířat Zooparku Zájezd.

PODÍVEJTE SE: Závody policistů v plavání. Kladenští přivezli domů 21 medailí

Dalším úspěšně odchovaným druhem je chameleon bradavičnatý (Furcifer verrucosus). Ten se vyskytuje pouze na Madagaskaru. „Udává se, že inkubace vajec tohoto druhu může trvat až 9 měsíců. U nás to trvalo přibližně 7,5 měsíce. Po této době se nám koncem března vylíhlo 15 mláďat a další čekáme zhruba za měsíc. Rostou překvapivě rychle a na to, že jsou asi jen o dva týdny starší než malí chameleoni límcoví, jsou už několikrát větší,“ doplňuje Marek ml. Mláďata obou druhů jsou zatím v chovatelském zázemí a do expozice se dostanou v pozdějším věku.

Zoopark Zájezd disponuje největší veřejně přístupnou kolekcí chameleonů na světě. Je otevřen každý den od 9 do 18 hodin. Nenajdete zde pouze chameleony, zoo chová celkem přes 100 druhů zvířat. Uvnitř areálu je i mnoho atrakcí pro děti, jako je velká vzduchová trampolína, dětské hřiště, naučná stezka nebo průchozí expozice s veverkami nebo králíky. V letošním roce by mělo dojít k významnému rozšíření zoo o jihoamerickou expozici, nové občerstvení a další dětské hřiště. Návštěvníci se tak mají stále na co těšit.