Podle oznamovatelů jsou koně Dity Kunové špatně živení, vyhublí a zavšivení a na jejím pozemku dokonce delší čas ležel mrtvý poník, kterého okusovali psi. Zvířata mimo to často bezprizorně pobíhají po obci a nezřídka spásají pozemky místních zemědělců a ohrožují silniční provoz.

Přestože chovatelka Dita Kunová tvrdí, že péči o zvířata nezanedbává a není si vědoma žádného závažného pochybení, veterináři se stavem její péče spokojeni nejsou a minulý měsíc poslali výsledek svého šetření kladenským úředníkům. Kladenskému deníku to potvrdil i ředitel Krajské veterinární správy se sídlem v Benešově, Otto Vraný.

V dubnovém sdělení veterinářů stojí, že při poslední kontrole zmíněného chovu zvířat byly porušeny hned tři zákony – první na ochranu zvířat proti týrání, o veterinární péči a plemenářský zákon. „S chovatelkou bylo zahájeno přestupkové řízení,“ dodal Vraný. „Můžeme potvrdit, že Magistrát města Kladna se touto vážnou situací dlouhodobě zabývá a majitelce byly v rámci správních řízení uloženy opakovaně pokuty,“ sdělila Lucie Steinerová, mluvčí kladenského magistrátu. A pokuta patrně nemine Ditu Kunovou ani tentokrát.

Mrtvá zvířata chovatelka přiznává

„Je pravdou, že jedna moje kobyla je vyhublá, protože byla nemocná. Její stav se postupně zlepšuje. Jiný kůň měl problémy se srstí. Skutečně mi uhynul poník, kterého jsem měla poté několik dní ve stáji, ale rozhodně tam neležel měsíc, jak někteří lidé tvrdí,“ hájí se majitelka. Další uhynulé hříbě, jež nemělo sací reflex a i přes intenzivní péči nepřežilo, pohřbila podle svých slov přímo na pozemku, ale psi prý kadáver vyhrabali.

„Někteří lidé mě nemají rádi a záměrně mi škodí, otevírají ohrady, aby koně utíkali, kradou mi baterie z ohradníků, nejednou to řešila i policie. Ale jsou i přátelé, kteří jsou spokojeni, chodí ke mně do stáje a mám řadu klientů, jimž koně nebo poníky prodávám. V současnosti se starám o sedm poníků a devět koní,“ říká Dita Kunová, jež dodává, že jejímu chovu ani krize kolem koronaviru finančně neprospívá stejně jako pokuty.

S ostatními chovy problémy nejsou

V neprospěch žilinské chovatelky shodně hovoří ale znepokojení koňáci a zčásti i její kamarádi, kteří situaci v chovu dlouhodobě sledují. „Dita se o tolik koní postarat neumí a nezvládá to ani finančně. Vnímáme to jako týrání zvířat. V jejich zájmu by bylo lepší je dát do náhradní péče, ale to ona nedovolí. Raději je množí bez evidence a pak prodá,“ říká žena obeznámená se situací.

Jak potvrzuje starosta obce Václav Hamouz, ve vsi chovají lidé koně ještě na dalších třech místech, ale kvůli nim podobné stížnosti nikdy řešit nemusel. „Jsem v úřadě šestým rokem a mohu potvrdit, že měsíc co měsíc řeším stížnosti na stranu paní Kunové. Když se podněty nahromadí, posílám je na úřad do Kladna. Takhle už se to opakuje roky. Dostane pokutu, kterou buď zaplatí a nebo ne a nic se nemění,“ uzavírá starosta.