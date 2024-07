Kvůli tomu, že video, které natáčel jeden z návštěvníků mezinárodní výstavy, putuje už řadu dní po internetu nejen v zahraničí, ale i v České republice a lidé častují chovatelku velmi nevybíravými výrazy, má podle svých slov obavy o svoji bezpečnost a je rozhodnuta se obrátit na policii.

Kladenský deník chovatelku Hanu Staňkovou kontaktoval už počátkem týdne. Nejprve to vypadalo, že se společně setkáme a žena své jednání na výstavě vysvětlí osobně.

Nakonec se ale rozhodla pro komunikaci pouze prostřednictvím emailu, jelikož, jak v dopise uvádí, se necítí události dobře z toho jaká vlna nenávisti se strhla na internetu.

„Velice ráda bych se s vámi setkala, případně ukázala své pejsky, ovšem nyní se obávám kohokoliv. Nezlobte se prosím na mě, že vás v současné chvíli nejsem schopná přijmout. Šílená vlna agrese, stále nekončí. Poté, co jsem po šílené vlně a řevu Maďarů držela svou malou fenku, která je na mě závislá tak jsme se klepaly obě. Naprosté zoufalství, bezmoc. Sotva jsem se držela na nohou. Seděla jsem dobu na zemi a nebyla jsem schopná vnímat svět. Následně přišla Maďarka a cosi na mě křičela. Zvedla jsem se vzala psy na vodítkách a šla je dát vyčůrat, myslela jsem, že jim i mně procházka pomůže. Následně jsem odešla z výstavy do stanu a nevěřila svým uším, když mi známá volala o tom, že už video koluje na internetu,“ popsala událost Hana Staňková.

Chovatelka musí podle svých slov stále čelit obrovskému psychickému nátlaku, který stále přetrvává. „Zvažuji proto podání trestního oznámení, protože to, co lidé píší na sociálních sítích a jak mi vyhrožují, je neúnosné,“ dodala žena. To vše stojí v jejím písemném vyjádření.

Nevhodné jednání chovatelky neprodleně řešili i její nadřízení z Českomoravské kynologické unie, kam poslala omluvný dopis. Omluva přijata nebyla, naopak chovatelka dostala písemný zákaz k účasti na výstavách. "S pověřením Českomoravské kynologické unie (ČMKU) vám sděluji, že v souladu s výše uvedeným normativem jste byla s okamžitou platností vyloučena ze všech výstav pořádaných ČMKU na dobu dvou let. O vyloučení bude informováno FCI (Federation Cynologique Internationale je mezinárodní kynologická organizace)," předseda ČMKÚ Lubomír Široký. Podle normativu byl porušen Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů a porušeny chovatelkou předpisy ještě i v několika dalších odstavcích, což dokumentuje obrazový a video záznam a stejně tak písemné výpovědi svědků.

Odkaz na video: https://www.facebook.com/share/v/z2FF7ARi8piBZAvk/?mibextid=WC7FNe